Informații despre Kylacoin (KCN) What is Kylacoin Kylacoin is a layer 1 blockchain ecosystem with a store of value that promotes scalability and interoperability. What makes Kylacoin unique? Kylacoin promotes scalability and interoperability with a block time of 60 seconds, guaranteeing transactions, and the most secure hash algorithm, SHA3d. Kylacoin was started with a fair launch, no premine, and no ICO. History of your project. The development of Kylacoin started in December 2021, and the chain started working on February 5, 2022. Right after that, we announced the project on Bitcointalk. What's next for your project? We're going to develop lite wallets for mobile and other platforms, and we're going to develop a token system on the chain with the help of a strong scripting language. Pagină de internet oficială: https://kylacoin.com/ Carte albă: https://kylacoin.com/kylacoin_whitepaper.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru Kylacoin (KCN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Kylacoin (KCN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 45.64K $ 45.64K $ 45.64K Ofertă totală: $ 21.00K $ 21.00K $ 21.00K Ofertă aflată în circulație: $ 7.48K $ 7.48K $ 7.48K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 128.15K $ 128.15K $ 128.15K Maxim dintotdeauna: $ 584.81 $ 584.81 $ 584.81 Minim dintotdeauna: $ 5.0 $ 5.0 $ 5.0 Preț curent: $ 6.1 $ 6.1 $ 6.1 Află mai mult despre prețul tokenului Kylacoin (KCN)

Tokenomie pentru Kylacoin (KCN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Kylacoin (KCN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KCN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KCN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KCN, explorează prețul în direct al tokenului KCN!

Predicție de preț pentru KCN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta KCN? Pagina noastră de predicție de preț pentru KCN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

