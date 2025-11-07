Informații privind prețul pentru Kura (KURA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.04190718 $ 0.04190718 $ 0.04190718 Minim 24 h $ 0.04437119 $ 0.04437119 $ 0.04437119 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.04190718$ 0.04190718 $ 0.04190718 Maxim 24 h $ 0.04437119$ 0.04437119 $ 0.04437119 Maxim dintotdeauna $ 1.47$ 1.47 $ 1.47 Cel mai mic preț $ 0.0377842$ 0.0377842 $ 0.0377842 Modificare de preț (1 oră) +0.75% Modificare de preț (1 zi) -4.60% Modificare de preț (7 zile) -12.65% Modificare de preț (7 zile) -12.65%

Prețul în timp real pentru Kura (KURA) este $0.04222311. În ultimele 24 de ore, tokenul KURA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.04190718 și un maxim de $ 0.04437119, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru KURA este $ 1.47, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0377842.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, KURA s-a modificat cu +0.75% în decursul ultimei ore, cu -4.60% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.65% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Kura (KURA)

Capitalizare de piață $ 41.69K$ 41.69K $ 41.69K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 137.46K$ 137.46K $ 137.46K Ofertă află în circulație 987.51K 987.51K 987.51K Ofertă totală 3,256,047.181135187 3,256,047.181135187 3,256,047.181135187

Capitalizarea de piață actuală pentru Kura este $ 41.69K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru KURA este 987.51K, cu o ofertă totală de 3256047.181135187. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 137.46K.