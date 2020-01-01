Tokenomie pentru Kunci Coin (KUNCI) Descoperă informații cheie despre Kunci Coin (KUNCI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Kunci Coin (KUNCI) Kunci is building the next generation blockchain for mass adoption, born to support NFT Marketplace, Metaverse, Decentralize Finance, and retail penetration. Kunci will make blockchain technology accessible and applicable to various industries. Kunci creates a next-generation blockchain-based ecosystem that supports Metaverse and Decentralized Finance and solves real-world problems using blockchain technology. From a blockchain evolution perspective, apart from being the base chain of choice for the NFT Marketplace, Kunci can also function as a circulation chain for various coins or heterogeneous chain tokens, and as a free port in the blockchain world. Pagină de internet oficială: https://kuncicoin.com/ Carte albă: https://kriprod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/assets/WHITEPAPER_KUNCICOIN_ENG_V2__100222.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru Kunci Coin (KUNCI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Kunci Coin (KUNCI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.41K $ 1.41K $ 1.41K Ofertă totală: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Ofertă aflată în circulație: $ 7.77M $ 7.77M $ 7.77M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 724.12K $ 724.12K $ 724.12K Maxim dintotdeauna: $ 0.932116 $ 0.932116 $ 0.932116 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00018103 $ 0.00018103 $ 0.00018103 Află mai mult despre prețul tokenului Kunci Coin (KUNCI)

Tokenomie pentru Kunci Coin (KUNCI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Kunci Coin (KUNCI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KUNCI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KUNCI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KUNCI, explorează prețul în direct al tokenului KUNCI!

Predicție de preț pentru KUNCI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta KUNCI? Pagina noastră de predicție de preț pentru KUNCI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul KUNCI!

