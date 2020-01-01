Tokenomie pentru KUB Coin (KUB) Descoperă informații cheie despre KUB Coin (KUB), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre KUB Coin (KUB) The KUB Coin (KUB) is the native utility coin powering the KUB Chain, serving as a cornerstone of its growing ecosystem. It facilitates on-chain gas fee payments, can be converted into fee credits on the Bitkub Exchange, and enables staking for Validators and Delegators to actively secure and govern the network. KUB also supports seamless exchanges with various digital assets and unlocks exclusive services and benefits from KUB Chain's partners, driving innovation and collaboration within the blockchain ecosystem. Additionally, KUB is listed on Thailand's leading Bitkub Exchange and other international cryptocurrency exchanges, ensuring accessibility and global reach. Pagină de internet oficială: https://kubchain.com/ Carte albă: https://www.bitkubchain.com/docs/EN_Bitkub_Chain_WhitePaper_V3.3.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru KUB Coin (KUB) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru KUB Coin (KUB), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 134.17M $ 134.17M $ 134.17M Ofertă totală: $ 110.00M $ 110.00M $ 110.00M Ofertă aflată în circulație: $ 88.85M $ 88.85M $ 88.85M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 166.11M $ 166.11M $ 166.11M Maxim dintotdeauna: $ 17.24 $ 17.24 $ 17.24 Minim dintotdeauna: $ 0.381968 $ 0.381968 $ 0.381968 Preț curent: $ 1.51 $ 1.51 $ 1.51 Află mai mult despre prețul tokenului KUB Coin (KUB)

Tokenomie pentru KUB Coin (KUB): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru KUB Coin (KUB) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KUB care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KUB care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KUB, explorează prețul în direct al tokenului KUB!

