The KUB Coin (KUB) is the native utility coin powering the KUB Chain, serving as a cornerstone of its growing ecosystem. It facilitates on-chain gas fee payments, can be converted into fee credits on the Bitkub Exchange, and enables staking for Validators and Delegators to actively secure and govern the network. KUB also supports seamless exchanges with various digital assets and unlocks exclusive services and benefits from KUB Chain's partners, driving innovation and collaboration within the blockchain ecosystem. Additionally, KUB is listed on Thailand’s leading Bitkub Exchange and other international cryptocurrency exchanges, ensuring accessibility and global reach.
Tokenomie pentru KUB Coin (KUB): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru KUB Coin (KUB) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri KUB care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri KUB care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru KUB, explorează prețul în direct al tokenului KUB!
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.