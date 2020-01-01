Tokenomie pentru Kroak on Kaspa (KROAK) Descoperă informații cheie despre Kroak on Kaspa (KROAK), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Kroak on Kaspa (KROAK) $KROAK is a meme coin that was deployed on KRC-20 and was 100% fair launched. KROAK aims to build a strong community of meme-coin enthusiasts who are interested in changing the negative sentiments growing in the crypto space. KROAK works to use its meme-ability to uplift community members and promote morally sound crypto practices. KROAKS narrative begins like this… After KROAKing all his coins on frog-memes, KROAK has come back to avenge his gains and become a rich frog by building the strongest community in all of crypto. $KROAK is a meme coin that was deployed on KRC-20 and was 100% fair launched. KROAK aims to build a strong community of meme-coin enthusiasts who are interested in changing the negative sentiments growing in the crypto space. KROAK works to use its meme-ability to uplift community members and promote morally sound crypto practices. KROAKS narrative begins like this… After KROAKing all his coins on frog-memes, KROAK has come back to avenge his gains and become a rich frog by building the strongest community in all of crypto. Pagină de internet oficială: https://www.kroakonkaspa.com/ Cumpără KROAK acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Kroak on Kaspa (KROAK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Kroak on Kaspa (KROAK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 437.97K $ 437.97K $ 437.97K Ofertă totală: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M Ofertă aflată în circulație: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 437.97K $ 437.97K $ 437.97K Maxim dintotdeauna: $ 0.00371105 $ 0.00371105 $ 0.00371105 Minim dintotdeauna: $ 0.00014012 $ 0.00014012 $ 0.00014012 Preț curent: $ 0.00063352 $ 0.00063352 $ 0.00063352 Află mai mult despre prețul tokenului Kroak on Kaspa (KROAK)

Tokenomie pentru Kroak on Kaspa (KROAK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Kroak on Kaspa (KROAK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KROAK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KROAK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KROAK, explorează prețul în direct al tokenului KROAK!

Predicție de preț pentru KROAK Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta KROAK? Pagina noastră de predicție de preț pentru KROAK combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul KROAK!

