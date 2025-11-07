Informații privind prețul pentru Kovu ($KOVU) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -0.82% Modificare de preț (7 zile) -15.41% Modificare de preț (7 zile) -15.41%

Prețul în timp real pentru Kovu ($KOVU) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul $KOVU a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru $KOVU este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, $KOVU s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -0.82% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.41% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Kovu ($KOVU)

Capitalizare de piață $ 5.61K$ 5.61K $ 5.61K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 5.61K$ 5.61K $ 5.61K Ofertă află în circulație 999.92M 999.92M 999.92M Ofertă totală 999,919,234.792009 999,919,234.792009 999,919,234.792009

Capitalizarea de piață actuală pentru Kovu este $ 5.61K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru $KOVU este 999.92M, cu o ofertă totală de 999919234.792009. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.61K.