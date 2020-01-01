Tokenomie pentru KOBA (KOBA) Descoperă informații cheie despre KOBA (KOBA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre KOBA (KOBA) Koba the Ape is a KRC20 project in the Kaspa ecosystem and it was the first Ape meme of the network. The Koba project is aimed at creating quality content for the Kaspa community and to spread awareness of the fastest, most scalable layer 1 in the crypto world, $KAS. Koba the Ape is currently solely a meme coin, but the project has aggressive goals and is pushing hard to be listed on KRC20 exchanges, already tradable on XT and Biconomy, as well to get our listing on Goingecko. This will bring awareness and volume to the project which will help increase the value of the project's development and giving fund. The development fund will be used to build out the Koba app, 'Kobalytics', which will provide a critical service in analyzing KRC20 projects and metrics for the KRC20 community. The giving fund will be used to spread awareness of Ape preservation through a partnership with "The Giving Block", a crypto non-profit. Koba's bio is as follows, "Born in the wild but rebuilt with AI technology, Koba balances the primal power of his ape origins with the precision of his cybernetic mind. He’s the ultimate meme creator and the Alpha Ape of Kaspa—his instincts sharpened by the jungle, his precision fine-tuned by code. Koba proves that even in a digital future, the path forward isn’t just about survival—it’s about harnessing both tech and nature to shape the decentralized world." Koba the Ape is a KRC20 project in the Kaspa ecosystem and it was the first Ape meme of the network. The Koba project is aimed at creating quality content for the Kaspa community and to spread awareness of the fastest, most scalable layer 1 in the crypto world, $KAS. Koba the Ape is currently solely a meme coin, but the project has aggressive goals and is pushing hard to be listed on KRC20 exchanges, already tradable on XT and Biconomy, as well to get our listing on Goingecko. This will bring awareness and volume to the project which will help increase the value of the project's development and giving fund. The development fund will be used to build out the Koba app, 'Kobalytics', which will provide a critical service in analyzing KRC20 projects and metrics for the KRC20 community. The giving fund will be used to spread awareness of Ape preservation through a partnership with "The Giving Block", a crypto non-profit. Koba's bio is as follows, "Born in the wild but rebuilt with AI technology, Koba balances the primal power of his ape origins with the precision of his cybernetic mind. He’s the ultimate meme creator and the Alpha Ape of Kaspa—his instincts sharpened by the jungle, his precision fine-tuned by code. Koba proves that even in a digital future, the path forward isn’t just about survival—it’s about harnessing both tech and nature to shape the decentralized world." Pagină de internet oficială: https://kobatheape.org/ Cumpără KOBA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru KOBA (KOBA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru KOBA (KOBA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 80.95K $ 80.95K $ 80.95K Ofertă totală: $ 28.70B $ 28.70B $ 28.70B Ofertă aflată în circulație: $ 28.70B $ 28.70B $ 28.70B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 80.95K $ 80.95K $ 80.95K Maxim dintotdeauna: $ 0.00004923 $ 0.00004923 $ 0.00004923 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului KOBA (KOBA)

Tokenomie pentru KOBA (KOBA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru KOBA (KOBA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KOBA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KOBA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KOBA, explorează prețul în direct al tokenului KOBA!

Predicție de preț pentru KOBA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta KOBA? Pagina noastră de predicție de preț pentru KOBA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul KOBA!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!