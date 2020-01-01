Tokenomie pentru Klayr (KLY) Descoperă informații cheie despre Klayr (KLY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Klayr (KLY) Despite the pivotal role of digital ownership in tomorrow's tech, we still don't see Web3 use cases in our day-to-day lives. With Klayr, that’s about to change. As a Layer 1 blockchain built with rock-solid, established technology, Klayr is positioned to provide a platform where developers, creators, and a thriving community of token-holders and validators can come together. With features like a JavaScript-only SDK, sidechain interoperability, and (future) mainchain token issuance, we're making blockchain accessible to the masses. Klayr, Web3 for the new generation. Despite the pivotal role of digital ownership in tomorrow's tech, we still don't see Web3 use cases in our day-to-day lives. With Klayr, that’s about to change. As a Layer 1 blockchain built with rock-solid, established technology, Klayr is positioned to provide a platform where developers, creators, and a thriving community of token-holders and validators can come together. With features like a JavaScript-only SDK, sidechain interoperability, and (future) mainchain token issuance, we're making blockchain accessible to the masses. Klayr, Web3 for the new generation. Pagină de internet oficială: https://klayr.xyz Cumpără KLY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Klayr (KLY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Klayr (KLY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 569.98K $ 569.98K $ 569.98K Ofertă totală: $ 193.80M $ 193.80M $ 193.80M Ofertă aflată în circulație: $ 191.07M $ 191.07M $ 191.07M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 578.12K $ 578.12K $ 578.12K Maxim dintotdeauna: $ 0.121724 $ 0.121724 $ 0.121724 Minim dintotdeauna: $ 0.000337 $ 0.000337 $ 0.000337 Preț curent: $ 0.0029831 $ 0.0029831 $ 0.0029831 Află mai mult despre prețul tokenului Klayr (KLY)

Tokenomie pentru Klayr (KLY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Klayr (KLY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KLY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KLY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KLY, explorează prețul în direct al tokenului KLY!

