Informații privind prețul pentru Kira AI (KIRA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.257228$ 0.257228 $ 0.257228 Cel mai mic preț $ 0.00555229$ 0.00555229 $ 0.00555229 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) +6.16% Modificare de preț (7 zile) +6.16%

Prețul în timp real pentru Kira AI (KIRA) este $0.0061399. În ultimele 24 de ore, tokenul KIRA a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru KIRA este $ 0.257228, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00555229.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, KIRA s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu +6.16% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Kira AI (KIRA)

Capitalizare de piață $ 6.14K$ 6.14K $ 6.14K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 6.14K$ 6.14K $ 6.14K Ofertă află în circulație 1.00M 1.00M 1.00M Ofertă totală 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Kira AI este $ 6.14K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru KIRA este 1.00M, cu o ofertă totală de 1000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 6.14K.