Informații privind prețul pentru Kintsu Staked Hype (SHYPE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 37.51 $ 37.51 $ 37.51 Minim 24 h $ 41.49 $ 41.49 $ 41.49 Maxim 24 h Minim 24 h $ 37.51$ 37.51 $ 37.51 Maxim 24 h $ 41.49$ 41.49 $ 41.49 Maxim dintotdeauna $ 53.2$ 53.2 $ 53.2 Cel mai mic preț $ 29.91$ 29.91 $ 29.91 Modificare de preț (1 oră) +1.47% Modificare de preț (1 zi) -6.70% Modificare de preț (7 zile) -11.75% Modificare de preț (7 zile) -11.75%

Prețul în timp real pentru Kintsu Staked Hype (SHYPE) este $38.6. În ultimele 24 de ore, tokenul SHYPE a fost tranzacționat între un minim de $ 37.51 și un maxim de $ 41.49, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SHYPE este $ 53.2, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 29.91.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SHYPE s-a modificat cu +1.47% în decursul ultimei ore, cu -6.70% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -11.75% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Kintsu Staked Hype (SHYPE)

Capitalizare de piață $ 222.02K$ 222.02K $ 222.02K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 222.02K$ 222.02K $ 222.02K Ofertă află în circulație 5.75K 5.75K 5.75K Ofertă totală 5,752.912689282585 5,752.912689282585 5,752.912689282585

Capitalizarea de piață actuală pentru Kintsu Staked Hype este $ 222.02K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SHYPE este 5.75K, cu o ofertă totală de 5752.912689282585. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 222.02K.