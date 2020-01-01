Tokenomie pentru KINO (KINO) Descoperă informații cheie despre KINO (KINO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre KINO (KINO) KINO is a community-driven character born from a glitch in the lore. He hatched from a Pudgy egg that was never meant for him — a vibrant green dino in a world of waddles. KINO represents a break from the expected, a character who bends the narrative rather than follows it. Built on Abstract, this project explores how lore, memes, and community can shape a culture coin with real identity. KINO doesn't follow the chain. He tilts it. The story is open-ended, and every holder becomes part of what comes next. KINO is here to rewrite the narrative. Pagină de internet oficială: https://abstractkino.xyz/

Tokenomie și analiză de preț pentru KINO (KINO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru KINO (KINO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 111.71K Ofertă totală: $ 991.16M Ofertă aflată în circulație: $ 991.16M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 111.71K Maxim dintotdeauna: $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 Preț curent: $ 0.00011271

Tokenomie pentru KINO (KINO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru KINO (KINO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KINO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KINO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KINO, explorează prețul în direct al tokenului KINO!

Predicție de preț pentru KINO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta KINO? Pagina noastră de predicție de preț pentru KINO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

