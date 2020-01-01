Tokenomie pentru King Shiba (KINGSHIB) Descoperă informații cheie despre King Shiba (KINGSHIB), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre King Shiba (KINGSHIB) The King of the Shiba Kingdom has arrived to the Binance Smart Chain to provide his subjects protection for their investments and rewards for their fealty. King Shiba banishes all reward tokens from his lands, instead providing the kingdom reflection and daily burns to give it the best chance to moon. Sell all peasant shiba and floki tokens you hold and pay tribute to the King of Shibas! The King Shiba Team has proven experience delivering safe crypto projects with the marketing connections that can rocket us to the moon. Trust is earnt through honesty and consistent performance, and we look forward to earning the community's trust in this project. Pagină de internet oficială: https://www.kingshibaofficial.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru King Shiba (KINGSHIB) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru King Shiba (KINGSHIB), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 624.83K $ 624.83K $ 624.83K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 296.69M $ 296.69M $ 296.69M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.11M $ 2.11M $ 2.11M Maxim dintotdeauna: $ 0.191508 $ 0.191508 $ 0.191508 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00210404 $ 0.00210404 $ 0.00210404 Află mai mult despre prețul tokenului King Shiba (KINGSHIB)

Tokenomie pentru King Shiba (KINGSHIB): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru King Shiba (KINGSHIB) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KINGSHIB care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KINGSHIB care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KINGSHIB, explorează prețul în direct al tokenului KINGSHIB!

Predicție de preț pentru KINGSHIB Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta KINGSHIB? Pagina noastră de predicție de preț pentru KINGSHIB combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul KINGSHIB!

