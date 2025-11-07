Informații privind prețul pentru Kinetix Finance Token (KAI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00030794 $ 0.00030794 $ 0.00030794 Minim 24 h $ 0.00033097 $ 0.00033097 $ 0.00033097 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00030794$ 0.00030794 $ 0.00030794 Maxim 24 h $ 0.00033097$ 0.00033097 $ 0.00033097 Maxim dintotdeauna $ 0.03611293$ 0.03611293 $ 0.03611293 Cel mai mic preț $ 0.00030787$ 0.00030787 $ 0.00030787 Modificare de preț (1 oră) +0.88% Modificare de preț (1 zi) -1.25% Modificare de preț (7 zile) -20.48% Modificare de preț (7 zile) -20.48%

Prețul în timp real pentru Kinetix Finance Token (KAI) este $0.0003193. În ultimele 24 de ore, tokenul KAI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00030794 și un maxim de $ 0.00033097, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru KAI este $ 0.03611293, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00030787.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, KAI s-a modificat cu +0.88% în decursul ultimei ore, cu -1.25% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -20.48% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Kinetix Finance Token (KAI)

Capitalizare de piață $ 307.97K$ 307.97K $ 307.97K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 319.03K$ 319.03K $ 319.03K Ofertă află în circulație 965.33M 965.33M 965.33M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Kinetix Finance Token este $ 307.97K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru KAI este 965.33M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 319.03K.