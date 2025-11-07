Informații privind prețul pentru Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 37.82 $ 37.82 $ 37.82 Minim 24 h $ 41.98 $ 41.98 $ 41.98 Maxim 24 h Minim 24 h $ 37.82$ 37.82 $ 37.82 Maxim 24 h $ 41.98$ 41.98 $ 41.98 Maxim dintotdeauna $ 59.44$ 59.44 $ 59.44 Cel mai mic preț $ 29.77$ 29.77 $ 29.77 Modificare de preț (1 oră) +1.98% Modificare de preț (1 zi) -6.74% Modificare de preț (7 zile) -15.06% Modificare de preț (7 zile) -15.06%

Prețul în timp real pentru Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) este $38.92. În ultimele 24 de ore, tokenul KHYPE a fost tranzacționat între un minim de $ 37.82 și un maxim de $ 41.98, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru KHYPE este $ 59.44, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 29.77.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, KHYPE s-a modificat cu +1.98% în decursul ultimei ore, cu -6.74% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.06% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Kinetiq Staked HYPE (KHYPE)

Capitalizare de piață $ 1.33B$ 1.33B $ 1.33B Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.33B$ 1.33B $ 1.33B Ofertă află în circulație 34.50M 34.50M 34.50M Ofertă totală 34,493,702.3949146 34,493,702.3949146 34,493,702.3949146

Capitalizarea de piață actuală pentru Kinetiq Staked HYPE este $ 1.33B, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru KHYPE este 34.50M, cu o ofertă totală de 34493702.3949146. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.33B.