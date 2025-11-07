Informații privind prețul pentru Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 38.13 $ 38.13 $ 38.13 Minim 24 h $ 42.2 $ 42.2 $ 42.2 Maxim 24 h Minim 24 h $ 38.13$ 38.13 $ 38.13 Maxim 24 h $ 42.2$ 42.2 $ 42.2 Maxim dintotdeauna $ 51.63$ 51.63 $ 51.63 Cel mai mic preț $ 29.62$ 29.62 $ 29.62 Modificare de preț (1 oră) +1.74% Modificare de preț (1 zi) -6.64% Modificare de preț (7 zile) -14.43% Modificare de preț (7 zile) -14.43%

Prețul în timp real pentru Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) este $39.18. În ultimele 24 de ore, tokenul VKHYPE a fost tranzacționat între un minim de $ 38.13 și un maxim de $ 42.2, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru VKHYPE este $ 51.63, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 29.62.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, VKHYPE s-a modificat cu +1.74% în decursul ultimei ore, cu -6.64% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14.43% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Kinetiq Earn Vault (VKHYPE)

Capitalizare de piață $ 323.57M$ 323.57M $ 323.57M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 323.57M$ 323.57M $ 323.57M Ofertă află în circulație 8.26M 8.26M 8.26M Ofertă totală 8,258,414.603643651 8,258,414.603643651 8,258,414.603643651

Capitalizarea de piață actuală pentru Kinetiq Earn Vault este $ 323.57M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru VKHYPE este 8.26M, cu o ofertă totală de 8258414.603643651. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 323.57M.