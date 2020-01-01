Tokenomie pentru khaokheowzoo (KHEOWZOO) Descoperă informații cheie despre khaokheowzoo (KHEOWZOO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre khaokheowzoo (KHEOWZOO) kheowzoo是全球首个华语社区推动的CTO龙头项目。社区坚持长期主义建设，反对当下恶性PVP对meme文化的侵害。 以打造加密世界和谐共荣的文化家园为主旨，社区致力于"给所有流浪动物提供一个家，给所有无家可归的meme holder提供一个家"。我们呼唤广大热爱和平、热心建构文化社区的meme爱好者加入。 kheowzoo CTO: Home of Meme Animals! Led by a Chinese team as a CTO project, kheowzoo gives every meme animal a home and provides a place for crypto players tired of endless PVP. kheowzoo is the world's first CTO leading project promoted by the Chinese community. The community adheres to long-term construction and opposes the current vicious PVP infringement on meme culture. With the purpose of creating a cultural home for harmony and co-prosperity in the crypto world, the community is committed to "providing a home for all stray animals and a home for all homeless meme holders." We call on meme lovers who love peace and are enthusiastic about building cultural communities to join us. Pagină de internet oficială: https://kheowzoo.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru khaokheowzoo (KHEOWZOO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru khaokheowzoo (KHEOWZOO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 62.46K $ 62.46K $ 62.46K Ofertă totală: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Ofertă aflată în circulație: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 62.46K $ 62.46K $ 62.46K Maxim dintotdeauna: $ 0.01220061 $ 0.01220061 $ 0.01220061 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului khaokheowzoo (KHEOWZOO)

Tokenomie pentru khaokheowzoo (KHEOWZOO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru khaokheowzoo (KHEOWZOO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KHEOWZOO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KHEOWZOO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KHEOWZOO, explorează prețul în direct al tokenului KHEOWZOO!

Predicție de preț pentru KHEOWZOO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta KHEOWZOO? Pagina noastră de predicție de preț pentru KHEOWZOO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul KHEOWZOO!

