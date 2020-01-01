Tokenomie pentru Ketnipz (NIPZ) Descoperă informații cheie despre Ketnipz (NIPZ), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Ketnipz (NIPZ) The feel-good viral bean from TikTok, beloved by over 5 million fans worldwide, is embarking on an exciting new adventure on Solana! Ketnipz, the iconic meme sensation known for its charm, positivity, and humor, is now thriving in the Web3 space. This lovable character brings a fresh wave of joy to the blockchain. Don't miss your chance to join the growing community and celebrate Ketnipz in its next big chapter. Pagină de internet oficială: https://www.ketnipz.co Carte albă: https://ketnipz.co/pages/ketnipz-memecoin-whitepaper

Tokenomie și analiză de preț pentru Ketnipz (NIPZ) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Ketnipz (NIPZ), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 6.20K $ 6.20K $ 6.20K Ofertă totală: $ 996.94M $ 996.94M $ 996.94M Ofertă aflată în circulație: $ 996.94M $ 996.94M $ 996.94M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.20K $ 6.20K $ 6.20K Maxim dintotdeauna: $ 0.00022772 $ 0.00022772 $ 0.00022772 Minim dintotdeauna: $ 0.00000389 $ 0.00000389 $ 0.00000389 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Ketnipz (NIPZ)

Tokenomie pentru Ketnipz (NIPZ): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Ketnipz (NIPZ) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NIPZ care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NIPZ care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NIPZ, explorează prețul în direct al tokenului NIPZ!

