Informații privind prețul pentru KEKE Terminal (KEKE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00008741 $ 0.00008741 $ 0.00008741 Minim 24 h $ 0.00009319 $ 0.00009319 $ 0.00009319 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00008741$ 0.00008741 $ 0.00008741 Maxim 24 h $ 0.00009319$ 0.00009319 $ 0.00009319 Maxim dintotdeauna $ 0.028921$ 0.028921 $ 0.028921 Cel mai mic preț $ 0.00008317$ 0.00008317 $ 0.00008317 Modificare de preț (1 oră) -11.38% Modificare de preț (1 zi) -15.80% Modificare de preț (7 zile) -34.51% Modificare de preț (7 zile) -34.51%

Prețul în timp real pentru KEKE Terminal (KEKE) este $0.00007817. În ultimele 24 de ore, tokenul KEKE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00008741 și un maxim de $ 0.00009319, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru KEKE este $ 0.028921, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00008317.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, KEKE s-a modificat cu -11.38% în decursul ultimei ore, cu -15.80% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -34.51% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața KEKE Terminal (KEKE)

Capitalizare de piață $ 89.08K$ 89.08K $ 89.08K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 89.08K$ 89.08K $ 89.08K Ofertă află în circulație 999.99M 999.99M 999.99M Ofertă totală 999,992,224.190153 999,992,224.190153 999,992,224.190153

Capitalizarea de piață actuală pentru KEKE Terminal este $ 89.08K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru KEKE este 999.99M, cu o ofertă totală de 999992224.190153. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 89.08K.