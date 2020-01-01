Tokenomie pentru Kassandra (KACY) Descoperă informații cheie despre Kassandra (KACY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Kassandra (KACY) Kassandra is an audacious project to delegate money management in a decentralized, efficient, and customizable way, working as a marketplace for tokenized and data-driven investment strategies. For managers, Kassandra is a plug-and-earn solution to port complex money management strategies to decentralized ecosystems, saving time and costs when compared to the traditional market, helping managers to raise funds without the need for complex infrastructure.With Kassandra, retail investors will be able to delegate money management to professionals without hassle. The first curated tokenized investment fund to be launched by Kassandra will be the Avalanche Social Index, an investment strategy that would automagically invest in the most solid and engaged communities by using social data in partnership with the social data company https://heimdall.land Pagină de internet oficială: https://kassandra.finance/

Tokenomie și analiză de preț pentru Kassandra (KACY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Kassandra (KACY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 11.53K $ 11.53K $ 11.53K Ofertă totală: $ 9.60M $ 9.60M $ 9.60M Ofertă aflată în circulație: $ 5.91M $ 5.91M $ 5.91M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 18.73K $ 18.73K $ 18.73K Maxim dintotdeauna: $ 2.98 $ 2.98 $ 2.98 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00195053 $ 0.00195053 $ 0.00195053 Află mai mult despre prețul tokenului Kassandra (KACY)

Tokenomie pentru Kassandra (KACY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Kassandra (KACY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KACY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KACY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KACY, explorează prețul în direct al tokenului KACY!

