Informații privind prețul pentru KAREN ONCHAIN (KAREN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00000128$ 0.00000128 $ 0.00000128 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.01% Modificare de preț (1 zi) -4.21% Modificare de preț (7 zile) -13.49% Modificare de preț (7 zile) -13.49%

Prețul în timp real pentru KAREN ONCHAIN (KAREN) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul KAREN a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru KAREN este $ 0.00000128, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, KAREN s-a modificat cu +0.01% în decursul ultimei ore, cu -4.21% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -13.49% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața KAREN ONCHAIN (KAREN)

Capitalizare de piață $ 40.11K$ 40.11K $ 40.11K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 42.69K$ 42.69K $ 42.69K Ofertă află în circulație 93.96B 93.96B 93.96B Ofertă totală 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru KAREN ONCHAIN este $ 40.11K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru KAREN este 93.96B, cu o ofertă totală de 100000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 42.69K.