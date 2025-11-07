Informații privind prețul pentru KardiaChain (KAI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.160205$ 0.160205 $ 0.160205 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.11% Modificare de preț (1 zi) +3.81% Modificare de preț (7 zile) +262.35% Modificare de preț (7 zile) +262.35%

Prețul în timp real pentru KardiaChain (KAI) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul KAI a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru KAI este $ 0.160205, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, KAI s-a modificat cu -0.11% în decursul ultimei ore, cu +3.81% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +262.35% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața KardiaChain (KAI)

Capitalizare de piață $ 4.04M$ 4.04M $ 4.04M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 4.24M$ 4.24M $ 4.24M Ofertă află în circulație 4.78B 4.78B 4.78B Ofertă totală 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru KardiaChain este $ 4.04M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru KAI este 4.78B, cu o ofertă totală de 5000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 4.24M.