Informații despre KAPSEL (KAPSEL) KAPSEL is more than just a cryptocurrency—it's a movement dedicated to empowering individuals through education, transparency, and impact. Our mission is to educate people about the crypto space, help them avoid scams, and provide opportunities to win and grow within the community. A percentage is allocated to initiatives that support education and charity, creating tangible benefits beyond the blockchain. This week alone, we funded the construction of a clean water well in Africa as part of our Clean Water project, providing life-saving resources to those in need. KAPSEL combines innovation and purpose, proving that crypto can be a force for good. Pagină de internet oficială: https://kapselcrypto.com/ Carte albă: https://kapselcrypto.com/roadmap/whitepaper Cumpără KAPSEL acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru KAPSEL (KAPSEL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru KAPSEL (KAPSEL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 6.02K $ 6.02K $ 6.02K Ofertă totală: $ 966.78M $ 966.78M $ 966.78M Ofertă aflată în circulație: $ 966.78M $ 966.78M $ 966.78M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.02K $ 6.02K $ 6.02K Maxim dintotdeauna: $ 0.00569008 $ 0.00569008 $ 0.00569008 Minim dintotdeauna: $ 0.00000345 $ 0.00000345 $ 0.00000345 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului KAPSEL (KAPSEL)

Tokenomie pentru KAPSEL (KAPSEL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru KAPSEL (KAPSEL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KAPSEL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KAPSEL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KAPSEL, explorează prețul în direct al tokenului KAPSEL!

