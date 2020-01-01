Tokenomie pentru KAP Games (KAP) Descoperă informații cheie despre KAP Games (KAP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

What is the KAP Games? KAP Games is a web3 gaming publisher, studio, and distributor specializing in browser and mobile-native experiences. Utilizing emerging technologies to unlock the next generation of gaming, KAP curates gaming ecosystems where diverse games, innovative projects, and vibrant communities collide. Play 100+ web3 games for free & earn NFTs while you do it at www.kap.gg KAP Games Highlights: * 100+ listed games on www.kap.gg * KAP Studios' massively multiplayer pirate adventure game launching Q4 2023, www.capnco.gg * KAP Co-grants is a multi-chain industry-wide initiative working with all major gaming chains to accelerate web3 development for web2 studios * Support and investment from Solana, Polygon, NEAR, Algorand, YGG and other key web3 gaming leaders KAP Token Utility: * Currency for all of KAP Studios' first-party games * Most in-app purchases can be bought using $KAP at a 10% discount * Smart contract governance of key treasury and staking contracts * Liquidity staking at www.staking.kap.gg​​​​​​​

KAP Studios' massively multiplayer pirate adventure game launching Q4 2023, www.capnco.gg

KAP Co-grants is a multi-chain industry-wide initiative working with all major gaming chains to accelerate web3 development for web2 studios

Support and investment from Solana, Polygon, NEAR, Algorand, YGG and other key web3 gaming leaders KAP Token Utility:

Currency for all of KAP Studios' first-party games

Most in-app purchases can be bought using $KAP at a 10% discount

Smart contract governance of key treasury and staking contracts

Liquidity staking at www.staking.kap.gg​​​​​​​ Pagină de internet oficială: https://kap.gg/

Tokenomie și analiză de preț pentru KAP Games (KAP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru KAP Games (KAP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 76.70K $ 76.70K $ 76.70K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 127.13M $ 127.13M $ 127.13M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 603.31K $ 603.31K $ 603.31K Maxim dintotdeauna: $ 0.448679 $ 0.448679 $ 0.448679 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00060331 $ 0.00060331 $ 0.00060331 Află mai mult despre prețul tokenului KAP Games (KAP)

Tokenomie pentru KAP Games (KAP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru KAP Games (KAP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KAP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KAP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KAP, explorează prețul în direct al tokenului KAP!

Predicție de preț pentru KAP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta KAP? Pagina noastră de predicție de preț pentru KAP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul KAP!

