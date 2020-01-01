Explorează tokenomia pentru KanzzAI (KAAI) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului KAAI, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru KanzzAI (KAAI) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului KAAI, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Bursa MEXC / Preț cripto / KanzzAI (KAAI) / Tokenomie / Tokenomie pentru KanzzAI (KAAI) Descoperă informații cheie despre KanzzAI (KAAI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD Informații despre KanzzAI (KAAI) KanzzAI is an AI-driven ecosystem that merges artificial intelligence with blockchain technology to deliver innovative tools and services. The platform allows users to create custom AI chatbots and agents, automate tasks, analyze data, and engage with audiences across various channels. KanzzAI aims to simplify AI adoption by providing intuitive solutions for businesses, developers, and individuals, making advanced AI technology more accessible and impactful. Its ecosystem also includes a terminal for managing AI tools, staking, and revenue-sharing opportunities in $ETH and $TAO, empowering users to earn while building with AI. Pagină de internet oficială: https://www.kanzzai.com/ Carte albă: https://docs.kanzzai.com/ Cumpără KAAI acum! Tokenomie și analiză de preț pentru KanzzAI (KAAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru KanzzAI (KAAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 41.47K Ofertă totală: $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 100.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 41.47K Maxim dintotdeauna: $ 0.28569 Minim dintotdeauna: $ 0 Preț curent: $ 0.00041469 Află mai mult despre prețul tokenului KanzzAI (KAAI) Tokenomie pentru KanzzAI (KAAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru KanzzAI (KAAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KAAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KAAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KAAI, explorează prețul în direct al tokenului KAAI! Predicție de preț pentru KAAI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta KAAI? Pagina noastră de predicție de preț pentru KAAI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul KAAI! De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum! Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.