Informații privind prețul pentru Kamala Horris (KAMA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.03919388$ 0.03919388 $ 0.03919388 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.28% Modificare de preț (1 zi) -7.55% Modificare de preț (7 zile) +2.46% Modificare de preț (7 zile) +2.46%

Prețul în timp real pentru Kamala Horris (KAMA) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul KAMA a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru KAMA este $ 0.03919388, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, KAMA s-a modificat cu +1.28% în decursul ultimei ore, cu -7.55% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +2.46% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Kamala Horris (KAMA)

Capitalizare de piață $ 77.72K$ 77.72K $ 77.72K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 77.72K$ 77.72K $ 77.72K Ofertă află în circulație 995.56M 995.56M 995.56M Ofertă totală 995,559,218.0 995,559,218.0 995,559,218.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Kamala Horris este $ 77.72K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru KAMA este 995.56M, cu o ofertă totală de 995559218.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 77.72K.