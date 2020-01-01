Explorează tokenomia pentru KAFKA ai (KAFKA) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului KAFKA, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru KAFKA ai (KAFKA) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului KAFKA, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Tokenomie pentru KAFKA ai (KAFKA)

Informații despre KAFKA ai (KAFKA)

$KAFKA is an AI agent coin within the AI agent category on Solana, distinguished by its unique approach to social media interaction. It's known for posting poetry, philosophical insights, and engaging in thought-provoking dialogues on X (formerly Twitter). $KAFKA is engaging heavily with the Truth Terminal ecosystem, where AI agents interact with users in a more human-like manner, aiming to provide not just information but also cultural and intellectual stimulation. This coin represents a fusion of AI technology with artistic and philosophical expression, making it a standout in the burgeoning field of AI cryptocurrencies.

Pagină de internet oficială: https://www.kafka.zone/

Tokenomie și analiză de preț pentru KAFKA ai (KAFKA)

Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru KAFKA ai (KAFKA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț.

Capitalizare de piață: $ 15.49K
Ofertă totală: $ 999.93M
Ofertă aflată în circulație: $ 999.93M
FDV (Fully Diluted Valuation): $ 15.49K
Maxim dintotdeauna: $ 0.00147147
Minim dintotdeauna: $ 0
Preț curent: $ 0

Tokenomie pentru KAFKA ai (KAFKA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare

Înțelegerea tokenomiei pentru KAFKA ai (KAFKA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:

Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KAFKA care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KAFKA care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.

De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?

Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.

Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.