Kafenio Coin is a PoS coin and masternode coin. PoS/Staking allows holders of KFN to earn reward coins simply by holding a number of KAFENIO coins (to stake) in their wallet, or create KFN masternode to get stable reward. Our project has developed from a project with the community until now We accept orders for making coin blockchain for anyone who wants to have their own coin with their own name! Users can pay using their KFN coins, or USDT. Coffee and friends, coffee and work, coffee and snacks, coffee to go and NOW coffee to digitally trade called KAFENIO Pagină de internet oficială: https://kafeniocoin.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Kafenio Coin (KFN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Kafenio Coin (KFN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 5.75K $ 5.75K $ 5.75K Ofertă totală: $ 58.17M $ 58.17M $ 58.17M Ofertă aflată în circulație: $ 55.18M $ 55.18M $ 55.18M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.06K $ 6.06K $ 6.06K Maxim dintotdeauna: $ 0.00432979 $ 0.00432979 $ 0.00432979 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00010418 $ 0.00010418 $ 0.00010418 Află mai mult despre prețul tokenului Kafenio Coin (KFN)

Tokenomie pentru Kafenio Coin (KFN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Kafenio Coin (KFN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KFN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KFN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KFN, explorează prețul în direct al tokenului KFN!

Predicție de preț pentru KFN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta KFN? Pagina noastră de predicție de preț pentru KFN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul KFN!

