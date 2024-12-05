Tokenomie pentru Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) Descoperă informații cheie despre Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) $PIZZAGUY is a community-driven cryptocurrency project built on the Solana blockchain. Initially launched as a meme token on December 5, 2024, it transitioned to community governance after the departure of its original developer. The project's primary goal is to restore trust among its holders while fostering transparency, inclusivity, and sustainable growth. $PIZZAGUY leverages Solana's high-speed, low-cost infrastructure to provide seamless trading and potential utility within the decentralized finance (DeFi) ecosystem. The project is driven by an active and engaged community that collectively determines its future direction through transparent governance practices. The token's roadmap includes plans to expand utility beyond trading by exploring staking mechanisms, decentralized applications, and partnerships within the Solana ecosystem. $PIZZAGUY aims to combine the viral appeal of meme tokens with a robust, community-focused foundation to deliver long-term value for its holders. Pagină de internet oficială: https://pizzaguycto.com/ Cumpără PIZZAGUY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 20.79K $ 20.79K $ 20.79K Ofertă totală: $ 998.53M $ 998.53M $ 998.53M Ofertă aflată în circulație: $ 998.53M $ 998.53M $ 998.53M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 20.79K $ 20.79K $ 20.79K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY)

Tokenomie pentru Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PIZZAGUY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PIZZAGUY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PIZZAGUY, explorează prețul în direct al tokenului PIZZAGUY!

