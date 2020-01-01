Tokenomie pentru JUSTICE FOR PEANUT (JFP) Descoperă informații cheie despre JUSTICE FOR PEANUT (JFP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Welcome to the movement of justice for pnut and Fred, the only official coin that is backed by the owner of Pnuts freedom farm. This coin is the heartbeat of Pnut's Freedom Farm Animal Sanctuary, a haven for dozens of rescued horses, cats, and raccoons. It embodies founder Mark Longo's profound vision - more than a financial instrument, but a living commitment to those who cannot speak for themselves. Through this project, Fred and Peanut are raising awareness and hope, transforming each transaction into a promise of continued rescue and care. This isn't just a meme coin - it's a movement declaring that every life matters, and that rescue is an act of pure love. This isn't just a meme coin. It's a movement. It's a declaration that every life matters, that rescue is an act of love, and that together, we can create sanctuaries of hope, one rescued animal at a time. Pagină de internet oficială: https://www.justiceforpnut.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru JUSTICE FOR PEANUT (JFP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru JUSTICE FOR PEANUT (JFP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 27.56K $ 27.56K $ 27.56K Ofertă totală: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Ofertă aflată în circulație: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 27.56K $ 27.56K $ 27.56K Maxim dintotdeauna: $ 0.00745463 $ 0.00745463 $ 0.00745463 Minim dintotdeauna: $ 0.0000205 $ 0.0000205 $ 0.0000205 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului JUSTICE FOR PEANUT (JFP)

Tokenomie pentru JUSTICE FOR PEANUT (JFP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru JUSTICE FOR PEANUT (JFP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri JFP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri JFP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru JFP, explorează prețul în direct al tokenului JFP!

Predicție de preț pentru JFP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta JFP? Pagina noastră de predicție de preț pentru JFP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul JFP!

