Informații privind prețul pentru Justcoin (JUST) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.01% Modificare de preț (1 zi) -12.42% Modificare de preț (7 zile) +2.00% Modificare de preț (7 zile) +2.00%

Prețul în timp real pentru Justcoin (JUST) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul JUST a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru JUST este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, JUST s-a modificat cu +1.01% în decursul ultimei ore, cu -12.42% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +2.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Justcoin (JUST)

Capitalizare de piață $ 13.82K$ 13.82K $ 13.82K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 18.41K$ 18.41K $ 18.41K Ofertă află în circulație 75.07B 75.07B 75.07B Ofertă totală 99,981,005,280.7085 99,981,005,280.7085 99,981,005,280.7085

Capitalizarea de piață actuală pentru Justcoin este $ 13.82K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru JUST este 75.07B, cu o ofertă totală de 99981005280.7085. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 18.41K.