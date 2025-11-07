Informații privind prețul pentru Just need some rest (REST) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00437206 $ 0.00437206 $ 0.00437206 Minim 24 h $ 0.00437206 $ 0.00437206 $ 0.00437206 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00437206$ 0.00437206 $ 0.00437206 Maxim 24 h $ 0.00437206$ 0.00437206 $ 0.00437206 Maxim dintotdeauna $ 0.01275586$ 0.01275586 $ 0.01275586 Cel mai mic preț $ 0.00437206$ 0.00437206 $ 0.00437206 Modificare de preț (1 oră) 0.00% Modificare de preț (1 zi) 0.00% Modificare de preț (7 zile) 0.00% Modificare de preț (7 zile) 0.00%

Prețul în timp real pentru Just need some rest (REST) este $0.00437206. În ultimele 24 de ore, tokenul REST a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00437206 și un maxim de $ 0.00437206, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru REST este $ 0.01275586, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00437206.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, REST s-a modificat cu 0.00% în decursul ultimei ore, cu 0.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Just need some rest (REST)

Capitalizare de piață $ 4.37M$ 4.37M $ 4.37M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 4.37M$ 4.37M $ 4.37M Ofertă află în circulație 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ofertă totală 999,999,895.470689 999,999,895.470689 999,999,895.470689

Capitalizarea de piață actuală pentru Just need some rest este $ 4.37M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru REST este 1000.00M, cu o ofertă totală de 999999895.470689. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 4.37M.