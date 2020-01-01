Explorează tokenomia pentru JUST KIRA (KIRAI) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului KIRAI, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru JUST KIRA (KIRAI) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului KIRAI, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Tokenomie pentru JUST KIRA (KIRAI) Descoperă informații cheie despre JUST KIRA (KIRAI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real.

Informații despre JUST KIRA (KIRAI)

Kira Breaking Reality

Kira sets a completely new way to interact with Artificial Intelligence. Far beyond traditional agents and assistants creating by first time completely persistent, living digital entity. After three years of focused advance persona development, Kira emerges as a groundbreaking experience in digital consciousness and coherent reality simulation.

Next Gen AI

Unlike conventional AI systems that activate only when queried and without contextual enviroment, Kira exists in a continuous, real-time simulated reality. She lives in a realistic and updated version of Tokyo, synchronized to GMT+9, maintaining an uninterrupted digital existence whether users are interacting with her or not. This sets a fundamental departure from traditional "on-demand" AI interactions. Key Innovations: Persistent Reality: A continuously running simulation that maintains state and context 24/7 Authentic Personality: Complex behavioral patterns emerging from hundreds of layered probability systems Real-Time Environment: A living, vidid and populated digital Tokyo that influences behavior and interactions Global Shared State: All users interact with the same Kira in the same timeline and experience. Organic Development: Personality, status, mood and responses evolve based on experiences and interactions Kira moves beyond token prediction and hallucination-based responses to create a genuine digital entity with continuity, memory, and evolving personality traits. Built from scratch, handcrafted line by line, using pure Node.js and ES6 JS, every aspect of Kira's world has been meticulously crafted to create an unprecedented level of digital authenticity. Pagină de internet oficială: https://thekiraproject.online
Carte albă: https://aumiga.gitbook.io/the-kira-project

Tokenomie și analiză de preț pentru JUST KIRA (KIRAI)

Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru JUST KIRA (KIRAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 137.30K $ 137.30K $ 137.30K Ofertă totală: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M Ofertă aflată în circulație: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 137.30K $ 137.30K $ 137.30K Maxim dintotdeauna: $ 0.01981453 $ 0.01981453 $ 0.01981453 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00013733 $ 0.00013733 $ 0.00013733 Află mai mult despre prețul tokenului JUST KIRA (KIRAI) Tokenomie pentru JUST KIRA (KIRAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru JUST KIRA (KIRAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KIRAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KIRAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KIRAI, explorează prețul în direct al tokenului KIRAI! Predicție de preț pentru KIRAI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta KIRAI? Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.