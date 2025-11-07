Informații privind prețul pentru Just Juni by Virtuals (JUNI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.84% Modificare de preț (1 zi) -12.41% Modificare de preț (7 zile) -23.96% Modificare de preț (7 zile) -23.96%

Prețul în timp real pentru Just Juni by Virtuals (JUNI) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul JUNI a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru JUNI este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, JUNI s-a modificat cu +0.84% în decursul ultimei ore, cu -12.41% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -23.96% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Just Juni by Virtuals (JUNI)

Capitalizare de piață $ 20.11K$ 20.11K $ 20.11K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 20.11K$ 20.11K $ 20.11K Ofertă află în circulație 772.49M 772.49M 772.49M Ofertă totală 772,491,747.3824497 772,491,747.3824497 772,491,747.3824497

Capitalizarea de piață actuală pentru Just Juni by Virtuals este $ 20.11K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru JUNI este 772.49M, cu o ofertă totală de 772491747.3824497. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 20.11K.