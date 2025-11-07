Informații privind prețul pentru Just Elizabeth Cat (ELIZABETH) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00405452$ 0.00405452 $ 0.00405452 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.17% Modificare de preț (1 zi) +4.19% Modificare de preț (7 zile) -1.89% Modificare de preț (7 zile) -1.89%

Prețul în timp real pentru Just Elizabeth Cat (ELIZABETH) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul ELIZABETH a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ELIZABETH este $ 0.00405452, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ELIZABETH s-a modificat cu +1.17% în decursul ultimei ore, cu +4.19% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -1.89% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Just Elizabeth Cat (ELIZABETH)

Capitalizare de piață $ 376.37K$ 376.37K $ 376.37K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 376.37K$ 376.37K $ 376.37K Ofertă află în circulație 748.32M 748.32M 748.32M Ofertă totală 748,320,463.869791 748,320,463.869791 748,320,463.869791

Capitalizarea de piață actuală pentru Just Elizabeth Cat este $ 376.37K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ELIZABETH este 748.32M, cu o ofertă totală de 748320463.869791. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 376.37K.