Informații privind prețul pentru just a little guy (LITTLEGUY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.0091738$ 0.0091738 $ 0.0091738 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.01% Modificare de preț (1 zi) -5.39% Modificare de preț (7 zile) -29.56% Modificare de preț (7 zile) -29.56%

Prețul în timp real pentru just a little guy (LITTLEGUY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul LITTLEGUY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LITTLEGUY este $ 0.0091738, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LITTLEGUY s-a modificat cu +1.01% în decursul ultimei ore, cu -5.39% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -29.56% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața just a little guy (LITTLEGUY)

Capitalizare de piață $ 43.22K$ 43.22K $ 43.22K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 43.22K$ 43.22K $ 43.22K Ofertă află în circulație 999.88M 999.88M 999.88M Ofertă totală 999,884,389.443379 999,884,389.443379 999,884,389.443379

Capitalizarea de piață actuală pentru just a little guy este $ 43.22K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LITTLEGUY este 999.88M, cu o ofertă totală de 999884389.443379. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 43.22K.