Informații privind prețul pentru Just A Boring Guy (BORING GUY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -3.33% Modificare de preț (7 zile) -3.33%

Prețul în timp real pentru Just A Boring Guy (BORING GUY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BORING GUY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BORING GUY este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BORING GUY s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -3.33% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Just A Boring Guy (BORING GUY)

Capitalizare de piață $ 5.16K$ 5.16K $ 5.16K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 5.16K$ 5.16K $ 5.16K Ofertă află în circulație 998.70M 998.70M 998.70M Ofertă totală 998,704,944.277206 998,704,944.277206 998,704,944.277206

Capitalizarea de piață actuală pentru Just A Boring Guy este $ 5.16K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BORING GUY este 998.70M, cu o ofertă totală de 998704944.277206. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.16K.