Informații privind prețul pentru JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +8.05% Modificare de preț (1 zi) +28.66% Modificare de preț (7 zile) +42.42% Modificare de preț (7 zile) +42.42%

Prețul în timp real pentru JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul JUNKCOIN a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru JUNKCOIN este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, JUNKCOIN s-a modificat cu +8.05% în decursul ultimei ore, cu +28.66% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +42.42% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

Capitalizare de piață $ 114.77K$ 114.77K $ 114.77K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 114.77K$ 114.77K $ 114.77K Ofertă află în circulație 947.93M 947.93M 947.93M Ofertă totală 947,933,806.455353 947,933,806.455353 947,933,806.455353

Capitalizarea de piață actuală pentru JunkCoin Doge Real Name este $ 114.77K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru JUNKCOIN este 947.93M, cu o ofertă totală de 947933806.455353. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 114.77K.