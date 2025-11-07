BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru JunkCoin Doge Real Name astăzi este 0 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru JUNKCOIN în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru JUNKCOIN pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru JunkCoin Doge Real Name astăzi este 0 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru JUNKCOIN în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru JUNKCOIN pe MEXC acum.

Mai multe despre JUNKCOIN

Informații de preț pentru JUNKCOIN

Ce este JUNKCOIN

Pagina oficială pentru JUNKCOIN

Tokenomie pentru JUNKCOIN

Prognoza prețurilor pentru JUNKCOIN

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo JunkCoin Doge Real Name

Preț JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 JUNKCOIN în USD:

$0.00012107
$0.00012107$0.00012107
+28.60%1D
mexc
Aceste date legate de tokenuri provin de la terți. MEXC acționează exclusiv ca un agregator de informații. Explorează alte tokenuri listate pe piața MEXC Spot!
USD
JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 03:30:16 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0
$ 0$ 0
Minim 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Maxim 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+8.05%

+28.66%

+42.42%

+42.42%

Prețul în timp real pentru JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul JUNKCOIN a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru JUNKCOIN este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, JUNKCOIN s-a modificat cu +8.05% în decursul ultimei ore, cu +28.66% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +42.42% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

$ 114.77K
$ 114.77K$ 114.77K

--
----

$ 114.77K
$ 114.77K$ 114.77K

947.93M
947.93M 947.93M

947,933,806.455353
947,933,806.455353 947,933,806.455353

Capitalizarea de piață actuală pentru JunkCoin Doge Real Name este $ 114.77K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru JUNKCOIN este 947.93M, cu o ofertă totală de 947933806.455353. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 114.77K.

Istoric de preț pentru JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru JunkCoin Doge Real Name la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru JunkCoin Doge Real Name la USD a fost $ 0.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru JunkCoin Doge Real Name la USD a fost $ 0.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru JunkCoin Doge Real Name la USD a fost $ 0.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 0+28.66%
30 de zile$ 0-55.89%
60 de zile$ 0--
90 de zile$ 0--

Ce este JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

JunkCoin - the Original Name of Dogecoin, often recognised as the 'Grandfather of Memecoins’ JunkCoin Doge Real Name References https://bitcointalk.org/index.php?topic=194756.0 ## What Is JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)? $JUNKCOIN is the grandfather of Doge, it has real history and is the OG of OGs, it's one of the first memecoins ever created. Brief explanation of doge family tree to understand it's history: Junkcoin is the parent of Luckycoin and Bellscoin, whose forks ultimately led to the creation of Dogecoin. A fork means the coin was created by copying and modifying the Bitcoin code. JUNKCOIN was forked from Bitcoin's codebase back in the early days. This implies both Dogecoin and junkcoin share similar technical DNA with Bitcoin and junkcoin is the grandfather of doge. Meaning OG DOGE is actually junkcoin, it's original chain became dormant but today reborned on solana ! Created as a joke in 2013 "Designed to fail", but it ironically failed to fail"

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru JunkCoin Doge Real Name (USD)

Ce valoare va avea JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru JunkCoin Doge Real Name.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru JunkCoin Doge Real Name!

JUNKCOIN în monede locale

Tokenomie pentru JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

Înțelegerea tokenomică a JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru JUNKCOIN!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

Cât valorează JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) astăzi?
Prețul pe viu pentru JUNKCOIN în USD este 0 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru JUNKCOIN în USD?
Prețul actual pentru JUNKCOIN la USD este $ 0. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru JunkCoin Doge Real Name?
Capitalizarea de piață pentru JUNKCOIN este $ 114.77K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru JUNKCOIN?
Ofertă aflată în circulație pentru JUNKCOIN este 947.93M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru JUNKCOIN?
JUNKCOIN a obținut un preț ATH de 0 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru JUNKCOIN?
JUNKCOIN a avut un preț ATL de 0 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru JUNKCOIN?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru JUNKCOIN este -- USD.
Va crește JUNKCOIN în acest an?
JUNKCOIN ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru JUNKCOIN pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 03:30:16 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,807.38
$101,807.38$101,807.38

-0.19%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,338.44
$3,338.44$3,338.44

+1.16%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.26
$157.26$157.26

+0.85%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,484.57
$1,484.57$1,484.57

+0.25%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,807.38
$101,807.38$101,807.38

-0.19%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,338.44
$3,338.44$3,338.44

+1.16%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2228
$2.2228$2.2228

-0.52%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.26
$157.26$157.26

+0.85%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0039
$1.0039$1.0039

-1.20%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.92
$30.92$30.92

+106.13%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1282
$0.1282$0.1282

+156.40%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004364
$0.0004364$0.0004364

+190.93%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.016029
$0.016029$0.016029

+1,502.90%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.877
$4.877$4.877

+387.70%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1282
$0.1282$0.1282

+156.40%

Logo DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.00000000007211
$0.00000000007211$0.00000000007211

+114.10%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.3159
$1.3159$1.3159

+53.36%