Informații privind prețul pentru jungle bay memes (JBM) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.72% Modificare de preț (1 zi) -4.49% Modificare de preț (7 zile) -22.74% Modificare de preț (7 zile) -22.74%

Prețul în timp real pentru jungle bay memes (JBM) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul JBM a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru JBM este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, JBM s-a modificat cu +0.72% în decursul ultimei ore, cu -4.49% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -22.74% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața jungle bay memes (JBM)

Capitalizare de piață $ 156.00K$ 156.00K $ 156.00K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 156.00K$ 156.00K $ 156.00K Ofertă află în circulație 93.24B 93.24B 93.24B Ofertă totală 93,243,552,077.89908 93,243,552,077.89908 93,243,552,077.89908

Capitalizarea de piață actuală pentru jungle bay memes este $ 156.00K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru JBM este 93.24B, cu o ofertă totală de 93243552077.89908. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 156.00K.