Informații privind prețul pentru Judge MENTAL (MENTAL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00000929 $ 0.00000929 $ 0.00000929 Minim 24 h $ 0.00001107 $ 0.00001107 $ 0.00001107 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00000929$ 0.00000929 $ 0.00000929 Maxim 24 h $ 0.00001107$ 0.00001107 $ 0.00001107 Maxim dintotdeauna $ 0.00023026$ 0.00023026 $ 0.00023026 Cel mai mic preț $ 0.00000929$ 0.00000929 $ 0.00000929 Modificare de preț (1 oră) -0.40% Modificare de preț (1 zi) -14.22% Modificare de preț (7 zile) -29.15% Modificare de preț (7 zile) -29.15%

Prețul în timp real pentru Judge MENTAL (MENTAL) este $0.00000935. În ultimele 24 de ore, tokenul MENTAL a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00000929 și un maxim de $ 0.00001107, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MENTAL este $ 0.00023026, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000929.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MENTAL s-a modificat cu -0.40% în decursul ultimei ore, cu -14.22% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -29.15% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Judge MENTAL (MENTAL)

Capitalizare de piață $ 9.35K$ 9.35K $ 9.35K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 9.35K$ 9.35K $ 9.35K Ofertă află în circulație 999.99M 999.99M 999.99M Ofertă totală 999,985,147.7990674 999,985,147.7990674 999,985,147.7990674

Capitalizarea de piață actuală pentru Judge MENTAL este $ 9.35K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MENTAL este 999.99M, cu o ofertă totală de 999985147.7990674. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 9.35K.