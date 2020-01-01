Tokenomie pentru Joss Money (JMONEY) Descoperă informații cheie despre Joss Money (JMONEY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Joss Money (JMONEY) Joss Money, also known as ghost money or spirit money, is a traditional offering used in Chinese and other Chinese-influenced societies for ancestor and spirit worship. Typically burned during important festivals like Qingming Festival and the Ghost Festival, or during family worship rituals, it signifies respect and remembrance for ancestors. Burning joss paper is believed to transform the paper money or other forms of wealth into currency that spirits can use in the afterlife, thus ensuring the safety and prosperity of the living family members. Joss Money, also known as ghost money or spirit money, is a traditional offering used in Chinese and other Chinese-influenced societies for ancestor and spirit worship. Typically burned during important festivals like Qingming Festival and the Ghost Festival, or during family worship rituals, it signifies respect and remembrance for ancestors. Burning joss paper is believed to transform the paper money or other forms of wealth into currency that spirits can use in the afterlife, thus ensuring the safety and prosperity of the living family members. Pagină de internet oficială: https://www.martplay.art/events/jmoney Carte albă: https://usdjmoney.gitbook.io/jmoney-jin-zhi-bi-joss-money Cumpără JMONEY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Joss Money (JMONEY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Joss Money (JMONEY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.32M $ 2.32M $ 2.32M Ofertă totală: $ 998.60M $ 998.60M $ 998.60M Ofertă aflată în circulație: $ 998.60M $ 998.60M $ 998.60M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.32M $ 2.32M $ 2.32M Maxim dintotdeauna: $ 0.00820821 $ 0.00820821 $ 0.00820821 Minim dintotdeauna: $ 0.00135707 $ 0.00135707 $ 0.00135707 Preț curent: $ 0.00232003 $ 0.00232003 $ 0.00232003 Află mai mult despre prețul tokenului Joss Money (JMONEY)

Tokenomie pentru Joss Money (JMONEY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Joss Money (JMONEY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri JMONEY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri JMONEY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru JMONEY, explorează prețul în direct al tokenului JMONEY!

Predicție de preț pentru JMONEY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta JMONEY? Pagina noastră de predicție de preț pentru JMONEY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul JMONEY!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!