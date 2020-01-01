Tokenomie pentru Jose (JOSE) Descoperă informații cheie despre Jose (JOSE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Jose (JOSE) Jose Coin stands out as a distinctive meme coin by eschewing the common, unsustainable model of multi-trillion and billion token supplies that many others adopt. Instead, it was carefully designed with the achievable ambition of reaching a value of $1 and potentially surpassing it. JOSE sets itself apart with a strictly limited total supply of only 21 million tokens. This deliberate limitation not only fosters scarcity but also significantly enhances the potential for value growth. This strategic approach aims to create a more sustainable and investor-friendly environment. Pagină de internet oficială: https://www.josecoin.fun Cumpără JOSE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Jose (JOSE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Jose (JOSE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 21.25K $ 21.25K $ 21.25K Ofertă totală: $ 10.40M $ 10.40M $ 10.40M Ofertă aflată în circulație: $ 9.90M $ 9.90M $ 9.90M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 22.33K $ 22.33K $ 22.33K Maxim dintotdeauna: $ 0.066179 $ 0.066179 $ 0.066179 Minim dintotdeauna: $ 0.00111638 $ 0.00111638 $ 0.00111638 Preț curent: $ 0.0021473 $ 0.0021473 $ 0.0021473 Află mai mult despre prețul tokenului Jose (JOSE)

Tokenomie pentru Jose (JOSE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Jose (JOSE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri JOSE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri JOSE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru JOSE, explorează prețul în direct al tokenului JOSE!

Predicție de preț pentru JOSE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta JOSE? Pagina noastră de predicție de preț pentru JOSE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul JOSE!

