Informații despre JOOCE Memecoin Index (JMX) The JOOCE platform provides access to the JOOCE Memecoin Index ($JMX) that offers multi-chain exposure to the top memecoins in crypto through a single token. The composition of the JOOCE Memecoin Index is managed by the $JOOCE token holders. $JOOCE holders can lock their tokens to acquire voting power (VP) and then use that VP to vote for their favorite memecoins. The more votes a memecoin gets the greater its weight will be in the next rebalancing. Pagină de internet oficială: https://jooce.xyz

Tokenomie și analiză de preț pentru JOOCE Memecoin Index (JMX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru JOOCE Memecoin Index (JMX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 714.08K $ 714.08K $ 714.08K Ofertă totală: $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M Ofertă aflată în circulație: $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 714.08K $ 714.08K $ 714.08K Maxim dintotdeauna: $ 0.846862 $ 0.846862 $ 0.846862 Minim dintotdeauna: $ 0.417021 $ 0.417021 $ 0.417021 Preț curent: $ 0.466323 $ 0.466323 $ 0.466323 Află mai mult despre prețul tokenului JOOCE Memecoin Index (JMX)

Tokenomie pentru JOOCE Memecoin Index (JMX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru JOOCE Memecoin Index (JMX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri JMX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri JMX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru JMX, explorează prețul în direct al tokenului JMX!

