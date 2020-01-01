Tokenomie pentru Jigsaw USD (JUSD) Descoperă informații cheie despre Jigsaw USD (JUSD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Jigsaw USD (JUSD) Jigsaw Finance is a DeFi protocol focused on dynamic collateral management and stablecoin issuance. The platform introduces a CDP (Collateralized Debt Position)-based system that allows users to deposit a variety of supported cryptoassets as collateral to mint the protocol’s native stablecoin, jUSD. Jigsaw Finance is designed to increase composability within the DeFi ecosystem. Unlike traditional CDP systems where collateral remains locked until debt repayment, Jigsaw enables users to dynamically reallocate their collateral across whitelisted protocols. This functionality allows users to pursue optimal yield opportunities while maintaining active debt positions. Supported collateral types can be moved into yield-optimizing platforms, liquidity pools, or lending markets without requiring loan closure. The minting process allows users to borrow jUSD against eligible collateral at a protocol-defined Loan-to-Value (LTV) ratio, depending on the specific asset. A minting fee applies upon creation of each debt position. Once minted, jUSD can be used within the Jigsaw ecosystem for various financial strategies, such as looping, liquidity provision, or leveraged exposure to underlying assets. Borrowing activity is governed by parameters including maximum LTV ratios, borrowing interest rates, and liquidation thresholds to maintain systemic stability. Health ratios are continuously monitored, and users whose positions fall below minimum collateral requirements are subject to liquidation mechanisms designed to protect the solvency of the protocol. Jigsaw Finance integrates with external yield platforms such as Pendle, Spectra, Reservoir, and others, allowing users to deposit their collateral into third-party venues while maintaining their borrowing capacity. This structure optimizes capital efficiency, as users can generate yield on their collateral without sacrificing liquidity access. In addition to core integrations, Jigsaw extends composability by partnering with leading protocols including Aave, Dinero, Fluid, Nucleus, Elixir, Usual, and EtherFi pools. Users can redeploy collateral across these whitelisted DeFi protocols to maximize yield potential. Jigsaw also supports seamless collateral asset swapping without requiring debt repayment. Users can swap between collateralized assets (e.g., BTC ↔️ ETH or USDC ↔️ USDe) while keeping their CDP positions intact. This enhances flexibility and enables users to adjust their strategies dynamically as market conditions change. The stablecoin jUSD is pegged to the U.S. dollar and is backed by overcollateralized debt positions. Users can swap between collateralized assets (e.g., BTC ↔️ ETH or USDC ↔️ USDe) while keeping their CDP positions intact. This enhances flexibility and enables users to adjust their strategies dynamically as market conditions change. The stablecoin jUSD is pegged to the U.S. dollar and is backed by overcollateralized debt positions. It is designed for use within DeFi applications, including payments, trading, liquidity mining, and additional yield farming opportunities, offering a stable and predictable unit of account. All collateral deposited through Jigsaw flows directly into partner protocols, enhancing liquidity and value within their ecosystems. By combining dynamic collateral management, stablecoin issuance, and deep DeFi integrations, Jigsaw Finance offers users a flexible framework for capital optimization and yield generation. Pagină de internet oficială: https://jigsaw.finance/ Carte albă: https://jigsaw.gitbook.io/jigsaw-protocol

Tokenomie și analiză de preț pentru Jigsaw USD (JUSD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Jigsaw USD (JUSD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 436.96K $ 436.96K $ 436.96K Ofertă totală: $ 436.38K $ 436.38K $ 436.38K Ofertă aflată în circulație: $ 436.38K $ 436.38K $ 436.38K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 436.96K $ 436.96K $ 436.96K Maxim dintotdeauna: $ 1.007 $ 1.007 $ 1.007 Minim dintotdeauna: $ 0.995177 $ 0.995177 $ 0.995177 Preț curent: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Află mai mult despre prețul tokenului Jigsaw USD (JUSD)

Tokenomie pentru Jigsaw USD (JUSD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Jigsaw USD (JUSD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri JUSD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri JUSD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru JUSD, explorează prețul în direct al tokenului JUSD!

