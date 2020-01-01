Tokenomie pentru jes (JES)
Informații despre jes (JES)
straight outta the circus, this quirky clown cat is ready to steal the spotlight on the solana blockchain. decked out in vibrant colors, a playful grin, and an unmistakable whimsical vibe, this feline combines circus charm with blockchain brilliance. a perfect blend of fun and tech, it's not just a cat, it's a carnival of creativity, living its best digital life on solana, making every block more entertaining.
Tokenomie și analiză de preț pentru jes (JES)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru jes (JES), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru jes (JES): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru jes (JES) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri JES care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri JES care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru JES, explorează prețul în direct al tokenului JES!
