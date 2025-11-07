Informații privind prețul pentru jAsset jUSD (JUSD) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.969187 $ 0.969187 $ 0.969187 Minim 24 h $ 0.981337 $ 0.981337 $ 0.981337 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.969187$ 0.969187 $ 0.969187 Maxim 24 h $ 0.981337$ 0.981337 $ 0.981337 Maxim dintotdeauna $ 1.062$ 1.062 $ 1.062 Cel mai mic preț $ 0.35345$ 0.35345 $ 0.35345 Modificare de preț (1 oră) 0.00% Modificare de preț (1 zi) -0.34% Modificare de preț (7 zile) -0.58% Modificare de preț (7 zile) -0.58%

Prețul în timp real pentru jAsset jUSD (JUSD) este $0.974829. În ultimele 24 de ore, tokenul JUSD a fost tranzacționat între un minim de $ 0.969187 și un maxim de $ 0.981337, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru JUSD este $ 1.062, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.35345.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, JUSD s-a modificat cu 0.00% în decursul ultimei ore, cu -0.34% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.58% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața jAsset jUSD (JUSD)

Capitalizare de piață $ 676.55K$ 676.55K $ 676.55K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 676.55K$ 676.55K $ 676.55K Ofertă află în circulație 694.02K 694.02K 694.02K Ofertă totală 694,021.9739890171 694,021.9739890171 694,021.9739890171

Capitalizarea de piață actuală pentru jAsset jUSD este $ 676.55K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru JUSD este 694.02K, cu o ofertă totală de 694021.9739890171. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 676.55K.