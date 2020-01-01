Tokenomie pentru Jarvis AI (JARVIS) Descoperă informații cheie despre Jarvis AI (JARVIS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Jarvis AI (JARVIS) is a cutting-edge solution that empowers traders to create and deploy custom AI agents—all wrapped in a prompt-based interface for truly autonomous trading. From advanced chart pattern detection to real-time social sentiment checks and streamlined DeFi liquidity management, it delivers a tailored, no-code experience that puts every aspect of crypto trading at your fingertips. ● Core Offering: A custom AI agent builder where users simply type natural-language commands—e.g., "Buy SOL if a Head & Shoulders pattern forms and social sentiment is over 70%." The platform handles the rest. ● Key Differentiator: Fully autonomous execution across both trading strategies and liquidity positions, seamlessly responding to market signals Pagină de internet oficială: https://jarvis.fun/ Carte albă: https://s3.ap-south-1.amazonaws.com/jarvis.fun/whitepaper.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru Jarvis AI (JARVIS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Jarvis AI (JARVIS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 11.81K $ 11.81K $ 11.81K Ofertă totală: $ 999.36M $ 999.36M $ 999.36M Ofertă aflată în circulație: $ 969.70M $ 969.70M $ 969.70M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 12.17K $ 12.17K $ 12.17K Maxim dintotdeauna: $ 0.00264783 $ 0.00264783 $ 0.00264783 Minim dintotdeauna: $ 0.00001096 $ 0.00001096 $ 0.00001096 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Jarvis AI (JARVIS)

Tokenomie pentru Jarvis AI (JARVIS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Jarvis AI (JARVIS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri JARVIS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri JARVIS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru JARVIS, explorează prețul în direct al tokenului JARVIS!

