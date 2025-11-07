Informații privind prețul pentru Jakpot Games (JAKPOT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00003899 $ 0.00003899 $ 0.00003899 Minim 24 h $ 0.00004115 $ 0.00004115 $ 0.00004115 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00003899$ 0.00003899 $ 0.00003899 Maxim 24 h $ 0.00004115$ 0.00004115 $ 0.00004115 Maxim dintotdeauna $ 0.00464997$ 0.00464997 $ 0.00464997 Cel mai mic preț $ 0.00003555$ 0.00003555 $ 0.00003555 Modificare de preț (1 oră) -0.89% Modificare de preț (1 zi) -2.19% Modificare de preț (7 zile) -44.83% Modificare de preț (7 zile) -44.83%

Prețul în timp real pentru Jakpot Games (JAKPOT) este $0.00003938. În ultimele 24 de ore, tokenul JAKPOT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00003899 și un maxim de $ 0.00004115, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru JAKPOT este $ 0.00464997, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00003555.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, JAKPOT s-a modificat cu -0.89% în decursul ultimei ore, cu -2.19% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -44.83% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Jakpot Games (JAKPOT)

Capitalizare de piață $ 38.87K$ 38.87K $ 38.87K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 38.87K$ 38.87K $ 38.87K Ofertă află în circulație 987.01M 987.01M 987.01M Ofertă totală 987,014,572.562532 987,014,572.562532 987,014,572.562532

Capitalizarea de piață actuală pentru Jakpot Games este $ 38.87K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru JAKPOT este 987.01M, cu o ofertă totală de 987014572.562532. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 38.87K.