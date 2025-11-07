Informații privind prețul pentru Jake (JAKE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00002696$ 0.00002696 $ 0.00002696 Cel mai mic preț $ 0.00000619$ 0.00000619 $ 0.00000619 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -11.26% Modificare de preț (7 zile) -11.26%

Prețul în timp real pentru Jake (JAKE) este $0.00000622. În ultimele 24 de ore, tokenul JAKE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru JAKE este $ 0.00002696, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000619.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, JAKE s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -11.26% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Jake (JAKE)

Capitalizare de piață $ 6.21K$ 6.21K $ 6.21K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 6.21K$ 6.21K $ 6.21K Ofertă află în circulație 999.33M 999.33M 999.33M Ofertă totală 999,331,855.112463 999,331,855.112463 999,331,855.112463

Capitalizarea de piață actuală pentru Jake este $ 6.21K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru JAKE este 999.33M, cu o ofertă totală de 999331855.112463. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 6.21K.