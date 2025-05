Ce este ISSP (ISSP)

ISSP is a cross-chain inscription protocol system that integrates Inscription Launchpad, Marketplace, and Swap , enabling cross-chain interoperability and trading of inscriptions across multiple blockchains. ISSP leverages the built-in indexer of Sui nodes to index inscription data , ensuring the highest performance and the most stable inscription experience . Additionally, significant technological exploration has been conducted to enhance the liquidity of inscriptions. We've expanded traditional inscription protocols, allowing for quick inscription top-ups into exchanges without the need for additional technical development by the exchanges .

