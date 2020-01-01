Tokenomie pentru Islander (ISA) Descoperă informații cheie despre Islander (ISA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Islander (ISA) Islander (ISA) is an online learn-to-earn and decentralized platform powered by NFTs to manage and market crypto projects in a unique way. Central to this proposition is the native token Islander ("ISA"), which serves multiple purposes: - To help projects discover, grow and maintain an audience of bonafide supporters - Allow key opinion leaders (KOLs) the opportunity to leverage their combined marketing power and earn - Create earning opportunities for content creators Additionally: - Islander provides an intuitive toolkit for users to manage their various projects - Full support for developers - Wallets, plugins, management apps - Payment gateway platform

Payment gateway platform Pagină de internet oficială: https://theislander.io/ Cumpără ISA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Islander (ISA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Islander (ISA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 936.65 $ 936.65 $ 936.65 Ofertă totală: $ 15.00B $ 15.00B $ 15.00B Ofertă aflată în circulație: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.03K $ 7.03K $ 7.03K Maxim dintotdeauna: $ 0.00595384 $ 0.00595384 $ 0.00595384 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Islander (ISA)

Tokenomie pentru Islander (ISA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Islander (ISA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ISA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ISA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ISA, explorează prețul în direct al tokenului ISA!

Predicție de preț pentru ISA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ISA? Pagina noastră de predicție de preț pentru ISA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ISA!

